В России решили обновить правила русского языка

Слишком много новояза

Минпросвещения задумалось об обновлении правил русской орфографии. Последние изменения вносились в 1956 году.

Инициатива размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Очевидно, что правила нуждаются в некотором пересмотре. Принятие поправок, уточнений и дополнений к правилам правописания, утвержденным уже более чем 60 лет назад, – дело совершенно естественное: письмо должно хотя и с отставанием, но все же следовать за языком», – сказано в документе инициативы.

Проект пока находится в стадии разработки, но некоторые изменения уже стали известны. Так, в ряд предполагаемых изменений вошли: написание буквы «э» после согласных в узкоспециализированных словах. Названия торговых марок будет употребляться только с использованием кавычек. В то же время в контексте бытового употребления фанта и кока-кола, как и любительская колбаса, и пошехонский сыр, пишутся без кавычек и со строчной буквы.

Кроме того, в тексте уточняется правильное указание должностей, титулов, званий, учреждений. Во всех текстах, кроме официальных, слова «президент», «управляющий делами», «правительство» должны писаться с маленькой буквы. Составные имена, в которых вторая часть является не прозвищем, а нарицательным именем в роли приложения, пишутся через дефис — например, Рокфеллер-старший, Илья-пророк, пишут «Известия».

Компетентные филологи подчеркнули, что нововведения не сильно затронут уже сформированные нормы русского языка, они не меняют прежних правил и не отменяют исключений.

Ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В.В. Виноградова Ирина Левонтина рассказала, что правилами 1956 года сегодня никто не руководствуется.

«Там даже для словосочетания «вооруженные силы» есть три варианта написания: «Вооруженные Силы» — если речь о силах СССР, «Вооруженные силы» — для стран Варшавского договора и «вооруженные силы» — для стран НАТО. Но главное, что было в правилах 1956 года, — это их статус: они были официально приняты, апробированы государством, — отметила она.

Ольга Сурикова