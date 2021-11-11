В России QR-коды планируют вводить в транспорте и в магазинах

До июня 2022 года

В федеральном оперштабе по борьбе с коронавирусом подтвердили разработку законопроектов о введении обязательных QR-кодов в магазинах, кафе и транспорте, сообщает ТАСС.

В штабе добавили, что о внесении соответствующих законопроектов в Государственную Думу сообщат дополнительно.

Ранее СМИ писали, что правительство разработало два законопроекта, которые определят порядок введения QR-кодов в общественных местах и транспорте. Такие меры связаны с ухудшением ситуации с COVID-19, они будут действовать до июня 2022 года.

Напомним, сейчас в Севастополе действует система QR-кодов для посещения развлекательных заведений. Допуск в заведения общепита, салоны красоты, парикмахерские, спа-салоны, бани, бассейны и иные объекты спорта и досуга, в том числе и кинотеатры, театры, библиотеки, будет открыт совершеннолетним гражданам только при наличии сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.

Ольга Сурикова