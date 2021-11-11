В Севастополе еще 14 человек умерли от коронавируса за сутки

Показатели не снижаются

В Севастополе по состоянию на 11 ноября зарегистрированы 356 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

199 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 14 человек в возрасте от 39 лет до 91 года.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 42 907 человек.

В настоящий момент выздоровели 35 623 человека, 1 495 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 11 ноября сделали прививку от коронавируса 207 727 человек. Второй этап вакцинации прошли 171 814 жителей региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения — это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел. Научно обосновано, что переболевших бессимптомно или без обращения за медицинской помощью граждан примерно такое же количество, как и официально зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, предполагается, что наряду с вакцинированными гражданами, в формировании коллективного иммунитета участвуют около 85-90 тысяч человек, переболевших в явной или скрытой формах. Вирусологи отмечают, что у вакцинированных уровень антител выше, чем у переболевших.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 11 ноября поступило более 250 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.