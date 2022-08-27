Замглавы ГАИ Бердянска погиб после теракта возле оздоровительного центра

В Запорожской области в результате теракта от полученных травм скончался замначальника ГАИ Бердянска Александр Колесников. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Взрыв произошел у входа в оздоровительный центр, где живут беженцы из Мариуполя. Колесникова доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями, но спасти его не удалось.

«По уточненной информации от следственных органов, взрывное устройство было начинено поражающими элементами и закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора оздоровительного центра «Криворожский горняк». За забором находится спортивная площадка, на которой, по счастливой случайности, в этот момент не было детей из семей беженцев из Мариуполя, проживающих там», – сказано в сообщении.

Напомним, во время теракта в Херсоне погиб чиновник военно-гражданской администрации, а несколько дней назад в Запорожской области подорвали автомобиль главы пророссийской поселковой администрации Михайловки.

Ольга Сурикова