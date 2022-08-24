В Запорожье подорвали главу пророссийской поселковой администрации

В Запорожской области убит глава военно-гражданской администрации пгт Михайловка Иван Сушко. Об этом в своем Telegram сообщил члена главного совета ВГА Запорожской области Владимир Рогов.

«Сегодня в результате умышленного подрыва авто погиб глава ВГА пгт Михайловка Иван Сушко. Под сиденье автомобиля руководителя населенного пункта подложили взрывное устройство», – уточнил он.

По словам Рогова, Сушко был ранен и в критическом состоянии доставлен в больницу, где вскоре скончался.

Напомним, ранее в Херсоне подорвали автомобиль директора управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко.

Ольга Сурикова

Фото: Владимир Рогов/Telegram