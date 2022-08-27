В Севастополе предпринимателям предлагают гранты на развитие туристических маршрутов

Правительство Севастополя приняло решение о проведении конкурса среди предпринимателей на получение грантов для развития новых туристических маршрутов. Проект был представлен 26 августа начальником управления туризма города Севастополя Ларисой Остапенко.

Она сообщила, что максимальный размер гранта составляет 3 млн рублей. При этом предусматривается софинансирование каждого проекта в размере не менее 30% частных вложений.

«Нам нужно поддержать не менее 36 проектов. Проекты будут направлены на обустройство новых маршрутов», – отметила Остапенко.

Деньги гранта можно будет направить на приобретение туристического оборудования, создание электронных путеводителей и аудиогидодов, оборудование зон проката инвентаря, маркировку зон отдыха.

Заявки будут принимать в течение 10 дней с 7 сентября. Список критериев и условий для участников опубликован на сайте.

Напомним, также было принято решение о выдаче грантов предпринимателям в Севастополе на благоустройство пляжей.

Ольга Сурикова