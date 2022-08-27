Отдыхающий сорвался с высоты в районе дикого пляжа «Верблюд»

В Севастополе днем 26 августа пришлось оказывать помощь любителю отдыха на диком пляже. На пульт спасателей ГКУ ЦГЗ поступило сообщение о падении с высоты мужчины в районе дикого пляжа «Верблюд» на мысе Фиолент.

После разведки места происшествия специалиста центра гражданской защиты Севастополя разыскали и эвакуировали пострадавшего из труднодоступного места. Его передали бригаде скорой помощи.

Напомним, в течение всего летнего сезона в Севастополе происходят случаи, когда отдыхающие срываются с высоты на диких необорудованных пляжах.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба ГКУ ЦГЗ