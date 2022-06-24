Во время теракта в Херсоне погиб чиновник военно-гражданской администрации

Занимался молодежью и спортом

В Херсоне 24 июня произошел теракт, в котором погиб директор управления семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко. Об этом в своем Telegram сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

«В результате подлого террористического акта сегодня погиб наш коллега, мой друг, сотрудник департамента семьи, молодежи и спорта Дмитрий Савлученко», – рассказал он.

Стремоусов уточнил, что машину подорвали, когда Савлученко в нее сел.

При этом зампредседателя сообщил, что он также получает угрозы в свой адрес, но это не повлияет на его деятельность.

Ольга Сурикова