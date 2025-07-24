Задержан президент и совладелец крымской компании «ТЭС» Сергей Бейм

Правоохранители задержали владельца сети крымских заправок «ТЭС» Сергея Бейма по делу о мошенничестве, сообщили источники РБК. Ранее он руководил «Черноморнефтегазом» и был депутатом местного парламента.

По информации источников издания, Бейм был задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Максимальное наказание по этой статье Уголовного кодекса составляет до десяти лет лишения свободы.

По этому же делу была задержана Мария Пяткова, руководитель крымской компании «Аврора», связанной с ТЭС и зарегистрированной с нею по одному адресу.

Напомним, в начале 2022 году Сергей Бейм был у всех на слуху, когда стало известно, что он был виновником смертельной аварии в Крыму. При этом ему удалось избежать тюрьмы после выплаты материальной компенсации семье пострадавшей.

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Ольга Сурикова