Кому придется работать в Севастополе в выходной день 28 июля

Как уже сообщалось понедельник, 28 июля, в Севастополе объявлен выходной день. Все государственные медучреждения департамента здравоохранения будут работать в штатном режиме. Люди, которые были записаны на понедельник к врачам могут приходить в назначенное время. Все записи к специалистам сохраняются.

В детских садах будут работать дежурные группы. Только родителям необходимо уведомить администрацию детсада. В самих садиках уже начали собирать списки детей, которых в этот день не коснется выходной.

В учреждениях допобразования, где проводились летние интенсивы (занятия) для детей, в понедельник не работают.

Ольга Сурикова

Фото: скриншот чата детского сада в Севастополе