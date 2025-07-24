На границе Таиланда и Камбоджи начались боевые действия

На карте вспыхнула еще одна горячая точка — в туристических странах,

Что известно к этому часу:

Все началось с вооруженного столкновения на спорной границе этим утром. Местные жители слышали звуки интенсивных перестрелок и взрывов.

▪️ Обе стороны обвинили друг друга в нападении.

Сообщается, что Камбоджа открыла огонь возле храма, который находится на спорной территории, и запустили разведывательный БПЛА, чтобы отправить войска с тяжелым вооружением. Таиланд нанес авиаудары по военным объектам Камбоджи на границе.

▪️ Таиланд закрыл все пограничные пункты с Камбоджей.

▪️ Граничащие с Камбоджей провинции Таиланда объявили эвакуацию жителей.

▪️ Российские туристы в Таиланде вне зоны риска, заверили в Российском союзе туриндустрии, ведь основные курорты удалены от зоны конфликта.

Все экскурсии в Камбоджу отменены.

Есть данные о гибели как минимум двух мирных жителя, есть раненые. Тайская армия нанесла авиаудары по военным объектам Камбоджи, Пномпень обвиняет Бангкок в агрессии.

Туристам въезд в приграничные районы запрещён.

Страны продолжают обмениваться ракетными ударами. Камбоджа атакует из РСЗО, а Таиланд наносит удары с помощью истребителей F-16.

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Ольга Сурикова