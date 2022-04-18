На владельца заправок ТЕS Бейма окончательно закрыли уголовное дело

Обвинялся в смертельном ДТП

Верховный суд Крыма признал законным прекращение уголовного дела против бизнесмена Сергея Бейма после смертельного ДТП, сообщает пресс-служба суда.

Верховный Суд Республики Крым оставил без изменения постановление Сакского районного суда Республики Крым, который вынес решение о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении Сергея Бейма. Он обвинялся в нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека.

«Апелляционное рассмотрение состоялось по апелляционному представлению государственного обвинителя», – говорится в сообщении.

Напомним, смертельное ДТП, в котором погибла пожилая женщина и пострадал ребенок, произошло 31 июля 2021 года. В СМИ сообщалось, что Сергей Бейм выплатил семье погибшей около 18 млн рублей.

Ольга Сурикова