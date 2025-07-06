В ДНР и Запорожской области создан заповедник «Степь Донецкая»

Россия
06-07-2025

Правительство России утвердило создание государственного природного заповедника «Степь Донецкая» на территориях Донецкой Народной Республики и Запорожской области.

Заповедник включает четыре кластера — «Кальмиусский», «Каменные могилы», «Меловая флора» и «Хомутовская степь», ранее входившие в состав степного заповедника, основанного в 1961 году. Общая площадь охраняемой территории превышает 3 тысячи гектаров.

На территории обитают редкие и занесённые в Красную книгу России виды растений и животных — тюльпан Шренка, беркут, скопа, орлан-белохвост, журавль-красавка и другие. Создание заповедника обеспечит охрану этих видов и поддержит их естественную миграцию.

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Анна Левина