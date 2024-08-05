Все 9 участников избиения боксера в Феодосии установлены, им предъявлено обвинение в покушение на убийство

Всем участникам массовой драки в Феодосии предъявлены обвинения в покушении на убийство чемпиона России по боксу.

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Обвиняемые – граждане Российской Федерации, трое из которых работали охранниками в местном клубе, остальные – разнорабочими. 23-летний спортсмен и его 43-летний товарищ признаны потерпевшими по уголовному делу, с ними организовано взаимодействие.

Фигуранты задержаны и находятся в СИЗО. Проведены обыски по местам их жительства и их родственников, назначены судебно-медицинские экспертизы, допрошен ряд свидетелей и очевидцев конфликта.

В настоящее время следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании всем обвиняемым меры пресечения.

Напомним, в Феодосии в драке пострадал чемпион Европы по боксу Дмитрий Двали, когда попытался заступиться за незнакомого парня, которого избивала толпа разъяренных мужчин.

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Ольга Сурикова