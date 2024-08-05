В Симферополе троллейбусные провода повредили две машины

3 августа в Симферополе на улице Севастопольской оборвавшиеся троллейбусные провода повредили два движущихся автомобиля.

У автомобиля Nissan разбито лобовое стекло и поврежден капот, Mazda получила царапины и вмятины.

Как нам рассказал очевидец, провода находились под напряжением, поэтому выходить из автомобиля нужно было предельно аккуратно, не задев металлические части, а потом вытащить маленького ребенка.

Сотрудники ГАИ сообщили, что ситуация с обрывом проводом — типичная история для Крыма. Раз в три дня они выезжают по таким вызовам.

«Обрыв произошел рядом с пешеходным переходом. Страшно представить, если провода упали бы на пешеходов. На кабеле видны скобы — это уже место предыдущей поломки. Поэтому очевидно, что он обрывается в этом месте не в первый раз», — рассказывает водитель.

Теперь собственникам автомобилей предстоит длительная процедура по возмещению ущерба у ГУП «Крымтроллейбус». В их ведении находится не только троллейбусы, но и элементы контактной электрической сети, в том числе электрические провода.

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Анна Левина