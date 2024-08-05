Арестован директор парка «Патриот»

В Москве задержали руководство парка «Патриот», строительство которого курировал экс-замминистра обороны Иванов.

Руководитель парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров задержаны следователями СК.

Отмечается, что Ахмедов и Шестеров подозреваются в мошенничестве, сейчас расследуется уголовное дело за мошенничество. По данным следствия, эти лица вместе с соучастниками были причастны к хищению бюджетных средств, которые были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот».

В конце июля в парке проходили следственные действия, в том числе с директором парка Вячеславом Ахмедовым, которые были связаны с хищением более 40 млн рублей при госзакупках, пишет ТАСС.

В августе в парке должен пройти международный военно-технический форум «Армия-2024». По информации источника, подготовка к мероприятию «под вопросом». Сейчас на сайте «Патриота» не отображаются даты проведения форума.

Напомним, замминистра обороны Тимура Иванова арестовали, его подозревают в получении взяток в строительной сфере.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Ольга Сурикова