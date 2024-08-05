По факту избиения боксера в Феодосии дело переквалифицировали в покушение на убийство

В Феодосии сотрудниками полиции по факту драки и получения тяжелой травмы чемпионом Европы по боксу Дмитрием Двали и его помощником возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением насилия.

В МВД сообщили, что полицейскими все участники инцидента в кратчайшие сроки были установлены и доставлены в участок. Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Однако председатель Следственного комитета поручил переквалифицировать действия лиц, напавших на спортсменов на покушение на убийство.

«С учетом обстоятельств произошедшего и общественного резонанса», — отмечается в заявлении Следкома.

Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Ольга Сурикова