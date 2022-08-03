Возле Динопарка демонтируют скандальную ярмарку

В Севастополе на границе Динопарка и придомовой территории дома №8 по проспекту Античный демонтируют возводимые торговые ряды ярмарки «Народная», против которой вели борьбу местные жители. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев после общения с жителями дома дал соответствующие поручения.

Жильцы направляли запросы в разные инстанции, апеллируя, к нарушению всех возможных санитарных норм, а также грядущих проблемах с проездом к дому, запаху, шуму и мусору под окнами.

Одна из жительниц дома дозвонилась губернатору Михаилу Развожаеву на прямой эфир на телеканале «СТВ» и попросила лично разобраться в ситуации, тем более адрес у ярмарки указан другой.

Сегодня, 3 августа, глава города лично выехал на место и пообщался с людьми, которые выступили резко против торговли у них во дворах. Развожаев назвал «ошибочным решением» строить торговые павильоны без учета мнения людей.

Он дал поручение демонтировать уже поставленные конструкции и найти для них другое место.

Ольга Сурикова

Фото: предоставлено жителями Античного, 8в