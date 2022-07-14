Часть «Динопарка» может занять сельскохозяйственная ярмарка

Жители бьют тревогу

В Севастополе жители дома №8 по проспекту Античный обеспокоены возможностью появления на их придомовой территории, а также части парка «Динопарк» специализированной ярмарки «Народная». На столбе возле их дома уже появилась табличка с анонсом, что у них под окнами будет работать стационарная ярмарка до конца 2026 года.

Граждане собирают подписи и намерены их направить директору департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Наталии Скорюковой. При этом в самом анонсе говорится, что торговля должна развернуться по адресу Павла Корчагина, 16.

В своем обращение к Скорюковой жильцы пишут, что место под их домом на проспекте Античном не имеет подъездных путей, кроме как по придомовой территории, так как вплотную прилегает к ней и захватывает ее часть. «С других сторон вплотную прилегает к прогулочной дорожке и зоне отдыха парка, оборудованных скамейками для отдыха. Со стороны дороги располагается пешеходный тротуар. Проезда ни со стороны тротуара, ни со стороны парка нет!», — аргументируют они свой протест.

Люди переживают, что, кроме того, что на их придомовой территории будут парковаться предприниматели и выгружать свой товар, это значительно ухудшить санитарное состояние двора и части парка, где, кстати, согласно указателям, находится «Зона тишины».

В завершении они назвали организацию торговли на территории парка – «безответственной погоней за прибылью».

Ольга Сурикова

Фото: жители дома №8 проспекта Античный