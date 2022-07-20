В правительстве отрицают возведение ярмарки на территории Динопарка

Но торговые павильоны продолжают устанавливать

В Департаменте сельского хозяйства отрицают возведение ярмарки на территории Динопарка. Но продолжают устанавливать конструкции на придомовой территории по адресу Античный,8В.

Согласно схеме размещения, объект должен располагаться в районе улицы Павла Корчагина, 16, что довольно далеко от места, вокруг которого ведутся баталии.

При этом в письме Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка Севастополя в ответ на информационный запрос телеканала «НТС» говорится следующее:

«Схема размещения данной ярмарочной площадки, с указанием схем размещения ярморочных мест, согласована с Департаментом по имущественным и земельным отношениям города Севастополя и не затрагивает территорию Динопарка и придомовую территорию дома по адресу: проспект Античный, 8-В».

Но конструкции торговых павильонов продолжают устанавливать на зеленой зоне границы парка и возле дома №8В.

Напомним, жители дома №8 по проспекту Античный обеспокоены возможностью появления на их придомовой территории, а также части парка «Динопарк» специализированной ярмарки «Народная».

Ольга Сурикова