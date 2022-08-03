В Запорожье уже можно получить российские права и номера

В Запорожье уже с августа месяца желающие смогут получить права и российскую регистрацию автомобиля. Об этом в своем Telegram сообщил члена главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Жители Мелитопольского района смогут получить водительское удостоверение российского образца и зарегистрировать транспортное средство в МРЭО ГИБДД», — проинформировал он.

Он отметил, что это позволит людям заменить свое водительское удостоверение.

В данном районе МРЭО ГИБДД будет находиться по адресу: ул. Интеркультурная, 172/1.

Напомним, с июля месяца в Мелитополе возобновилась выплата социальных пособий, только уже российских.

Ольга Сурикова

Фото: Владимир Рогов/Telegram