В Запорожье уже можно получить российские права и номера

В Запорожье уже с августа месяца желающие смогут получить права и российскую регистрацию автомобиля. Об этом в своем Telegram сообщил члена главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Жители Мелитопольского района смогут получить водительское удостоверение российского образца и зарегистрировать транспортное средство в МРЭО ГИБДД», — проинформировал он.
Он отметил, что это позволит людям заменить свое водительское удостоверение.
В данном районе МРЭО ГИБДД будет находиться по адресу: ул. Интеркультурная, 172/1.
Напомним, с июля месяца в Мелитополе возобновилась выплата социальных пособий, только уже российских.
Ольга Сурикова
Фото: Владимир Рогов/Telegram