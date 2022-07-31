Развожаев обещал лично осмотреть возведение скандальной ярмарки в Динопарке

Обещание было до событий в штабе флота

Вопрос возведения торговых рядов рядом с домом Античный, 8В, и «Динопарком» был задан губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву в ходе прямого эфира на телеканале «СТВ».

Дозвонившаяся в студию жительница города рассказала, что главные возмущения людей связаны с тем, что торговцы займут единственный проезд во двор и и так небольшую парковку возле дома.

Губернатор отметил, что даст поручение Департаменту сельского хозяйства еще раз провести встречу с жителями и все разъяснить. Он подчеркнул, что там планируется не ярмарка, а несколько торговых объектов, которые «будут очень качественно эксплуатироваться».

«Я понимаю, общественная дискуссия показывает, что не особенно ожидают этот торговый объект, который должен принести пользу, а сейчас пока приносит сплошные возмущения», — сказал Развожаев.

При этом, по его информации, в данном районе «есть потребность» в данных торговых рядах. Он добавил, что предприниматель, который взял здесь в аренду землю, планирует «организовать цивилизованную торговлю и часть средств направить на благоустройство «Динопарка».

«В выходные сам проеду посмотрю территорию, и тогда будем принимать решение. В понедельник на аппаратном совещании обсудим, сам съезжу посмотрю», — пообещал глава города, отметив, что попросить еще главу Гагаринского муниципалитета Алексея Ярусова провести встречу с жителями дома, проживающими рядом с будущим торговым объектом.

Напомним, жители дома №8 по проспекту Античный обеспокоены возможностью появления на их придомовой территории, а также части парка «Динопарк» специализированной ярмарки «Народная».

Ольга Сурикова