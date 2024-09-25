ВОЗ признала за СевГУ право готовить врачей, но не признала Севастополь российским

СевГУ в качестве университета, обучающего медиков, включен во Всемирный справочник медицинских школ, который по поручению ВОЗ, начиная с 2007 года публикует Всемирная федерация медицинского образования.

По словам ректора СевГУ Владимира Нечаева, благодаря этому учиться на медиков в Севастополь едут представители других государств, в частности, например, Индии и Сирии.

На сайте Всемирного справочника указано, что на программе возможно обучение как на русском, так и на английском языках.

Правда, авторы справочника обращают внимание, что университет расположен, по их мнению, «на временно оккупированной территории» и якобы диплом СевГУ будет признаваться не везде.

«Ученая степень, присуждаемая Институтом фундаментальной медицины и здравоохранения Севастопольского государственного университета, признана Министерством образования и науки Российской Федерации», — говорится на странице университета в справочнике.

Добавим, что по состоянию на 2024 год, в базе данных Всемирного справочника есть записи о более чем 3900 действующих медицинских школах.

На сегодняшний день СевГУ готовит специалистов в области лечебного дела (терапевты, доктора общей практики), медицинской биофизики и медицинской кибернетики.

Напомним, на минувшей неделе ректор СевГУ уточнил, что университет заключил полумиллиардный контракт с Росатомом на подготовку специалистов для Запорожской АЭС.

Также Нечаев уточнил, что самой востребованной специальностью среди абитуриентов СевГУ в этом году традиционно остается юриспруденция, конкурс на ней составлял 92 заявления на одно место, а проходной балл составил 269.

Пользуются популярностью и педагогические специальности, в частности, русская филология. В нынешнем году, чтобы выучиться на учителя необходимо было набрать более 200 баллов.

Дарья Тимофеева

Фото: скриншот сайта wdoms.org