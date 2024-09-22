В СевГУ на некоторые специальности конкурс достигал 92 человек на место

Самой востребованной специальностью среди абитуриентов СевГУ традиционно остается юриспруденция. В этом году здесь конкурс составлял 92 заявления на одно место, а проходной балл составил 269.
Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил ректор СевГУ Владимир Нечаев.
«Но там мест всего было…И это внутри всех квот. Там ни одного места на свободный прием не поступило», — добавил он.
Второе место после юриспруденции занимают гуманитарные специальности. В частности, реклама и пиар. Здесь проходной бал выше 200 баллов.
Высокий балл в этом году был и на педагогические специальности.
«У нас проходной балл был 214 на педагогические специальности. В общем-то три пятерки, если так по ЕГЭ брать, чтобы стать учителем», — уточнил Нечаев.
А вот среди средних профессиональных образовательных программ наибольшей популярностью пользуется Морской колледж.
Средний балл аттестата абитуриентов колледжа составляет 4,6.
Выпускники школ поступают в колледж, чтобы скорее начать работать на судах, а высшее образование они, как правило, получают в заочном формате.
Напомним, Нечаев также отметил, что педагогические специальности, в особенности учитель русского языка и литературы, пользуются огромной популярностью у иностранных студентов, в частности, граждан Туркменистана. Университету даже придется корректировать учебные программы, чтобы подстроиться под них.
Дарья Тимофеева
Фото: пресс-служба СевГУ