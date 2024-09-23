СевГУ заключил контракт на 500 млн рублей на подготовку специалистов для Запорожской АЭС

В России сейчас есть большой запрос на специалистов для высокотехнологических направлений промышленности. И вопрос не в количестве, а качестве подготовки кадров, связи с научно-исследовательской деятельностью, передовыми практиками и при взаимодействии с индустриальными партнерами.

Об этом на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня» сообщил ректор СевГУ Владимир Нечаев.

И СевГУ удалось заключить многомиллионный контракт на подготовку специалистов для Запорожской АЭС и других атомных станций России.

«Один из основных запросов этого года— энергетики. Рядом с нами находится самая крупная атомная станция в Европе —Запорожская АЭС. В этом году у нас подписана дорожная карта с ключевым индустриальным партнером, с Росэнергоатом, ключевым концерном Росатома, на почти полмиллиарда рублей на три года именно на подготовку специалистов для энергетики. Прежде всего для Запорожской АЭС», — рассказал Нечаев.

Он добавил, что Севастопольский госуниверситете является одним из крупнейших в России вузов по подготовке кадров для атомных электростанций.

Ольга Сурикова

Фото: sevsu.ru

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