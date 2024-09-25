На пересечении улиц Руднева, Вакуленчука и Меньшикова продолжают менять схему движения

Все пешеходные переходы будут регулироваться 30 светофорами.

Ключевое нововведение — это возможность поворачивать налево с улицы Руднева к «Муссону» по зеленому сигналу отдельного светофора, минуя развязку.

Изменится направление главной дороги при подъеме от площади 50-летия СССР. Там планируется предоставить преимущественное право проезда перекрестка водителям, двигающимся со стороны улицы Руднева.

Также будет запрещен въезд на кольцо со стороны улицы Репина. Водителям придется въезжать на улицу Руднева в районе дома № 32.

Завершить работы планируют к середине октября.

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города

Анна Левина