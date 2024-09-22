В СевГУ одной из топовых специальностей стал преподаватель русского языка, но на него в основном поступили уроженцы Туркменистана

В ходе нынешней вступительной кампании одним из самых топовых предметов среди абитуриентов стал учитель русского языка и литературы. Об этом в ходе прямого эфира на площадке МИА «Россия сегодня» сообщил ректор СевГУ Владимир Нечаев.

«У нас в этом году БУМ иностранцев, которые выбрали педагогическое образование и планируют обучаться на учителей. В основном это Туркменистан, Средняя Азия», — отметил ректор.

Всего на педагогические специальности зачислено порядка 430 человек, больше половины из них — это иностранцы.

«Мы сейчас думаем, как грамотно организовать обучение, пересматриваем программы. Потому что учить по тем программам, по которым мы учим носителя русского языка и представителей других стран, сложно. Притом большинство из них поступили на преподавателей русского языка, а он для них не родной. Это разные методики обучения», — пояснил Нечаев.

Всего в этом году в СевГУ зачислили порядка 5 тысяч студентов.

Притом студенты приехали из 18 стран мира, а также из 76 субъектов РФ. Средний бал ЕГЭ составил порядка 67 баллов по предмету.

Напомним, 17 сентября Владимир Нечаев был переназначен ректором СевГУ. Приказ о его назначении был подписан министром науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба СевГУ

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