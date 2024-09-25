В Севастополе объявлена воздушная тревога из-за баллистической угрозы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
В дептрансе уточнили, что морской и наземный транспорт приостановил движение.
Если вы находитесь в здании:
— спуститесь в подвал, в укрытие, ни нижние этажи или парковку, либо найдите помещение с несущими стенами;
— возьмите вещи первой необходимости;
— запрещено пользоваться лифтом;
— закройте окна, перекройте газ и воду, выключите свет;
Если вы едете в транспорте:
— остановитесь или потребуйте остановиться;
— покиньте салон;
— укройтесь на цокольном этаже ближайшего здания;
Оставайтесь в укрытии пока не будет дан отбой воздушной тревоги.