В Севастополе объявлена воздушная тревога из-за баллистической угрозы. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

В дептрансе уточнили, что морской и наземный транспорт приостановил движение.

Если вы находитесь в здании:

— спуститесь в подвал, в укрытие, ни нижние этажи или парковку, либо найдите помещение с несущими стенами;

— возьмите вещи первой необходимости;

— запрещено пользоваться лифтом;

— закройте окна, перекройте газ и воду, выключите свет;

Если вы едете в транспорте:

— остановитесь или потребуйте остановиться;

— покиньте салон;

— укройтесь на цокольном этаже ближайшего здания;

Оставайтесь в укрытии пока не будет дан отбой воздушной тревоги.

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