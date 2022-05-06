Военная прокуратура ЧФ: крейсер «Москва» на момент пожара не был в терводах Украины

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» не был в территориальных водах Украины и не участвовал в специальной военной операции на момент возникновения пожара, приведшего к затоплению корабля.

Об этом говорится в официальном ответе военной прокуратуры Черноморского флота в ответ на запрос отца одного из военных моряков, пропавшего без вести после затопления крейсера.

Ответ он публикует на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Проверка показала, что корабль, на котором находился Шкребец Е.Д. не входил в территориальные воды Украины, не был включен в перечень соединений и воинских частей, привлекаемых к участию в специальной военной операции», — говорится в ответе военной прокуратуры.

Напомним, утром 14 апреля появилось сообщения Минобороны РФ о том, что на крейсере «Москва» сдетонировал боезапас и произошел пожар. На следующий день 15 апреля стало известно, что при буксировке крейсера в Севастополь из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и затонул.

22 апреля Минобороны сообщило, что в результате чрезвычайного поражения на крейсере «Москва» 27 человек пропали без вести и 1 погиб.

Дарья Тимофеева

Фото: скрин социальная сеть Вконтакте