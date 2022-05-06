В Инкермане появилось новое отделение полиции

Вчера, 5 мая, в Инкермане прошла церемония открытия здания нового отделения № 1 ОМВД России по Балаклавскому району.

Ранее жителям города в случае необходимости приходилось ждать представителей МВД из отделений расположенных в Балаклаве.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко.

«Когда-то здесь было собственное отделение полиции, потом его ликвидировали. Жители Инкермана точно помнят, что здесь было полуразрушенное здание, которое полностью привели в порядок, оборудовали территорию. Теперь это комфортное, удобное отделение полиции, отдельно для Инкермана, которое будет заниматься только проблемами города», — отметил глава города.

Охранять правопорядок в Инкермане будут 50 сотрудников полиции, которым и передается полностью оборудованное здание и 20 транспортных средств. Также полицейским будут доступны видеонаблюдение и записи с пятисот видеокамер, подключенных к системе «Безопасный город».

«Для бурно развивающегося Инкермана собственное отделение полиции было необходимо. Ходатайствовали в МВД о выделении дополнительных ставок для сотрудников этого отделения. Все проблемы, которые могут возникнуть, будут решаться на месте — это удобно и для людей, и эффективно», — отметил начальник УМВД России по Севастополю генерал-майор полиции Павел Гищенко.

Глава УМВД севастопольской полиции сообщил, что в следующем году планируется открытие собственной дежурной части полиции в Казачьей бухте. Данный микрорайон один из самых быстрорастущих в городе.

Напомним, в Севастополе идет апробация и аттестация камер видеонаблюдения, которые позволяют распознавать лица. Об этом 28 марта на аппаратном совещании рассказала директор департамента цифрового развития города Александра Осипова.

Фото: пресс-служба правительства Севастополя, пресс-служба УМВД по Севастополю

Дмитрий Островский