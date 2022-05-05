В Ялте на мужчину обрушилась стена заброшенного завода

Пострадали также припаркованные машины и газопровод

В Ялте сегодня, 5 мая, произошло частичное обрушение стены здания бывшего промышленного предприятия по улице Спендиарова. Прокуратура Крыма начала проверку, говорится в сообщении ведомства.

«Организована проверка исполнения требований законодательства при проведении работ по демонтажу нежилого здания в Ялте», — говорится на сайте крымской прокуратуры.

В результате происшествия пострадал водитель одного из автомобилей, находящихся недалеко от сооружения, а также повреждены 5 машин и газопровод.

Ведомством подчеркивается, что по окончанию проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за осуществление муниципального контроля и содержание неэксплуатируемого промышленного объекта.

Напомним, в Севастополе жители Ленинского района поднимали вопрос о полуразрушенном здании бывшего завода и опасности, которая исходит от него.

Ольга Сурикова