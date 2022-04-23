Минобороны озвучило число жертв на затонувшем крейсере «Москва»

396 членов экипажа спасены

Министерство обороны России 22 апреля сообщило о 27 пропавших без вести и одном погибшем моряке на крейсере «Москва».

Ведомство отметило, что пропавшие члены экипажа боролись «за живучесть» крейсера. Остальные 396 членов экипажа были эвакуированы с крейсера на находившиеся в районе корабли Черноморского флота и доставлены в Севастополь.

«Министерство обороны Российской Федерации оказывает всю необходимую поддержку и помощь родным и близким погибшего и пропавших без вести», — заверили в ведомстве.

Минобороны утверждает, что по результатам собеседования командования Черноморского флота с членами экипажа крейсера «Москва» большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы выразили желание продолжить службу на кораблях Черноморского флота.

«Ряд военнослужащих, пожелавших перевестись в другие гарнизоны, продолжат службу на кораблях других флотов. Военнослужащие (матросы) по призыву, по истечению сроков службы будут уволены в запас», — сообщили в Минобороны РФ.

Напомним, в ночь на 14 апреля Минобороны РФ сообщило о пожаре и сдетонировавшем боезапасе на флагмане ЧФ крейсере «Москва». Позже ведомство заявило, что флагман ЧФ потерял устойчивость после полученных повреждений и затонул.

А 22 апреля простились с Иваном Леонидовичем Вахрушевым — старшим мичманом, старшиной котельной команды дивизиона живучести электромеханической боевой части гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера «Москва» 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота.

Ольга Сурикова