Крейсер «Москва» потерял устойчивость и затонул

Где не сообщается

Флагман Черноморского флота крейсер «Москва» не дошел до порта в Севастополе и затонул. Об этом сообщают российские информационные агентства со ссылкой на Министерство обороны России.

«При буксировке крейсера «Москва» в порт назначения из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость. В условиях штормового волнения моря корабль затонул», — цитирует сообщение министерства «Интерфакс».

Напомним, первые сообщения о повреждении корабля появились утром 14 апреля. Минобороны кратко проинформировало, что на крейсере сдетонировал боезапас и произошел пожар. Спустя несколько часов ведомство сообщило, что корабль сохранил плавучесть и будет отбуксирован в порт.

Ольга Сурикова