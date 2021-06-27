Вода у берегов Севастополя стала комфортной для купания

Она продолжает расти

Температура морской воды в акватории Севастополя сегодня составляет 21,1 °C, — сообщает сайт Seatemperature.

За последнюю неделю эта величина выросла более чем на два градуса, с 18,9 °C в прошлое воскресенье, 20 июня.

«Такая вода является прохладной и бодрящей, но для многих людей является уже достаточно комфортной для купания. В целом такая температура считается нормальной, но если у вас нарушено кровообращение, то вода может казаться еще прохладной», — считают эксперты Seatemperature.

Напомним, Роспотребнадзор запретил купаться во всем районе Большой Ялты от Алушты и до Фороса из-за потопа, обрушившегося на регион в ночь на 18 июня.

«Севкор» выяснил, что туристы покинули Ялту и устремились в Евпаторию, к росту отдыхающих в Севастополе стихия не привела.

Дарья Тимофеева

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