В Севастополе выделили жилье ветерану Великой Отечественной войны

Жилье предоставят по договору социального найма

Как сообщили «Севкору» в управлении федеральной службы судебных приставов по Севастополю предоставить квартиру ветерану удалось по решению суда.

Как сообщает ведомство, мужчина состоял в списке нуждающихся в жилье, жилого помещения по договору социального найма, как лицу, состоявшему на учете по категории граждан: «Ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий».

На основании решения Гагаринского районного суда приставами было возбуждено исполнительное производство, в результате которого жителю Севастополя было предоставлено благоустроенное жилое помещение по договору социального найма на семью из двух человек.

Дмитрий Островский