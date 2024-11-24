Власти США нанесли на карты около 200 российских военных объектов в качестве возможных целей для ВСУ – WSJ

The Wall Street Journal утверждает, что власти США разрешили ВСУ ударить американскими дальнобойными ракетами ATACMS по 200 потенциальным целям в глубине территории России.

По данным WSJ, следующей целью для удара дальнобойными ракетами могут стать объекты в Ростовской области. Издание считает, что ВСУ могут пытаться поразить четыре военных аэродрома, расположенных области.

Информацию издания в интервью Павлу Зарубину прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Действительно, коллективный Запад, ведомый Соединёнными Штатами Америки, демонстрирует, что они готовы на все, чтобы подавить Россию, нанести ей «стратегическое поражение», — сказал Песков.

Напомним, в начале недели 19 и 21 ноября Украина впервые использовала западные дальнобойные ракеты для поражения объектов в глубине территории России.

Шесть ракет ATACMS и системы Storm Shadow были использованы для атак на объекты в Курской и Брянской областях. К счастью, обошлось без жертв большая часть ракет была сбита средствами ПВО.

В ответ России использовала новейшие ракеты «Орешник» для атаки на завод «Южмаш» в Днепропетровске, который производит также ракеты.

22 ноября президент РФ Владимир Путин во время совещания с представителями министерства обороны отметил, что Россия будет продолжать испытания таких систем, как «Орешник», их запас у РФ имеется.

Фото: скриншот ТГ-канал «Военная хроника»

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