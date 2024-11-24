В Севастополе пропала девочка-подросток

В пятницу, 22 ноября, в Севастополе пропала школьница Анастасия Кравченко. Девочке 15 лет. Об этом в социальных сетях сообщил ее отец Виталий Кравченко.

Известно, что в пятницу, 22 ноября, после школы девочка пришла домой, оставила портфель и пошла гулять с бывшим одноклассником Никитой Денеженко, которого тоже с пятницы никто не видел.

Особые приметы девочки: рост: 167 см, нормального телосложения, цвет глаз – карий, светло-русые волосы.

Была одета в черную куртку, белую рубашку, черные брюки, черные кроссовки.

Контактный телефон отца девочки Виталия Кравченко: 89787198827.

Контакты инфорга поискового отряда «Лизы Алерт» Крым: Оксана 89785160597.

Дарья Тимофеева

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт» Крым

«Севкор» — новости Севастополя о важных событиях города