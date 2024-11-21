Путин: Конфликт в Украине приобрел глобальный характер

Как отметил президент России Владимир Путин, конфликт в Украине приобрел элементы глобального характера после ударов западными дальнобойными ракетами по России.

19 ноября шесть ракет ATACMS и 21 ноября системы Storm Shadow были использованы для атак на объекты в Курской и Брянской областях.

В результате удара в Брянской области произошел пожар на складе, к счастью, жертв нет.

Кроме того, Путин сообщил об успешном испытании баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Он заявил, что применение противником дальнобойного оружия не сможет повлиять на спецоперацию и что все поставленные задачи будут выполнены.

В ответ на действия противника, Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный удар по одному из военных объектов Украины.

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Кристина Ветер