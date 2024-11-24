В Симферополе горит склад с пивом

Площадь возгорания 200 квадратных метров, ликвидируют 30 пожарных, задействовано 9 единиц техники.

В селе Константиновка под Симферополем горит одноэтажное здание пивного склада, сообщили в МСЧ России.

К счастью, пострадавших нет.

Напомним, 20 ноября в Севастополе в доме по адресу улица Хрусталева, 17 загорелся пятиэтажный дом. В результате погиб пожилой мужчина.

По версии следствия, именно погибший пенсионер и стал виновником возгорания. Он пользовался самодельным обогревателем и, будучи инвалидом не смогу ни потушить пожар, ни самостоятельно выбраться из квартиры.

Фото: скриншот видео МЧС

Дарья Тимофеева

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