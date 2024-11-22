Путин: Россия будет продолжать испытания таких систем, как «Орешник», их запас у РФ имеется

Также на встрече с представителями минобороны президент РФ Владимир Путин отметил, что «Орешник» — это высокоточное оружие, но оно не является средством массового поражения.

Подобные системы могут появиться у других стран: но это будет завтра или через год, важно, что у России она есть сегодня, — отметил президент.

Система «Орешник» при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения.

Россия работает над целой линейкой ракет средней и меньшей дальности. Сейчас еще несколько российских систем РСМД проходят испытания, их тоже планируется производить серийно.

Путин также добавил, что решение задач в рамках СВО, как и будущее России, зависит от солдат и офицеров. Российские войска действуют грамотно, мужественно и профессионально.

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Кристина Ветер