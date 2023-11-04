Власти Севастополя судятся с проектировщиком развязки на Шевченко

Правительство Севастополя, а именно департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, подало в суд на компанию, проектировавшую новую развязку в районе улицы Тараса Шевченко. Об этом пишет ForPost, ссылаясь на материалы Арбитражного суда Севастополя.
Отмечается, что дептранс просит взыскать с красноярской компании «СибПроектСтрой» неустойку размером в 300 тысяч рублей.
Сейчас дело находится на стадии подготовки документов.
При этом само ООО «СибПроектСтрой», которое занималось разработкой проекта развязки в районе Столетовского проспекта и улицы Тараса Шевченко, в настоящий момент уже ликвидировано.
Поэтому под большим вопросом, удастся ли с фирмы взыскать какую-либо компенсацию, а потом при реализации проекта заказчики и исполнители работ рискуют оказаться в ситуации, когда вопросы по проекту просто некому будет задать.
Ольга Сурикова