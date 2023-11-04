В Севастополе появился геоглиф, который будет видно из космоса

Сегодня в День народного единства севастопольцы высадили геоглиф, который в ближайшее десятилетие станет виден из космоса.
В Мекензиевом лесничестве горожане посадили 1200 деревьев в виде надписи «РОССИЯ». Каждая буква размером 25×30 метров и состоит из восточных туй. Длина надписи — 200 метров, рассказал губернатор Михаил Развожаев.
На высадку деревьев приехали более полутысячи севастопольцев: школьники, пенсионеры, спортсмены, ветераны боевых действий, росгвардия, кадеты, представители национальных общин, волонтеры.
Губернатор сразу всех успокоил: уже сегодня растения начнут поливаться, также дендрологи будут следить за приживаемостью. Он уверен, что новая роща станет достопримечательностью Севастополя.
Ольга Сурикова
Фото, видео: пресс-служба правительства Севастополя