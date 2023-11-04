Программа празднования в Севастополе Дня народного единства и «Ночи искусств»

4 ноября в Севастополе пройдет целый ряд мероприятий, приуроченный к Дню народного единства. Также сегодня в 11-й раз состоится Всероссийская акция «Ночь искусств».

— Севастопольцы на участке лесополосы площадью в 1,5 га высадят 1200 восточных туй в виде слова «Россия».

—В 15:00 на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» состоится концерт с участием лучших творческих коллективов.

— В СЦКИ в 15:00 показ документально-игровой картины «Оборона Севастополя».

— В ДКР в 16:00 концертная программа

— с 14:00 начнет работать Бельбекская ярмарка

В «Херсонесе Таврическом» с 10:00 мастер-классы для детей и взрослых: «Огни Севастополя», «Сети Победы», «Полевая кухня» и «Письма героям», благотворительная ярмарка. В 13:00 концерт «Искусство объединяет»

Музей обороны Севастополя. В ретрокинотеатре «Украина» с 16:00 до 22:00 посетители смогут увидеть своими глазами оживший Севастополь начала XIX века. В программе – концерты, экскурсии, выставки, мастер-классы и многое другое. В 21:00 кинопоказ «Оборона Севастополя» о Крымской войне.

В 17:00 в библиотеке-филиале № 22 пройдет арт-программа «БиблиоАРТика».

Фото: Афиша городских событий

Культурный комплекс «Корабел» приглашает принять участие в иммерсивной программе «V одном строю с искусством». В программе: сбор гуманитарной помощи для участников спецоперации, мастер-класс по плетению маскировочных сетей и оказанию первой медицинской помощи. Также все желающие могут написать письмо или записать видеообращение для отправки бойцам в зону СВО.

Кроме того, с 3 по 8 ноября пройдёт ежегодная Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант», которая знакомит с культурой народов, проживающих в России. Организатор акции – Федеральное агентство по делам национальностей. Написать диктант очно все желающие смогут 7 ноября в Севастопольском городском национально-культурном центре по адресу ул. Большая Морская, 38 с 10:00 до 18:00.

Ознакомиться с расписанием работы всех площадок можно по ссылке.