В Севастополе построят новую транспортную развязку

В 2023 году начнется строительство транспортной развязки Столетовский проспект-улица Шевченко.

Средства выделены в рамках субсидии Минстроя России городу. Об этом стало известно сегодня на заседании правительства.

О строительстве развязки стало известно еще год назад. Одноуровневая кольцевая транспортная развязка будет насчитывать 4 полосы движения с шириной проезжей части в 15 м, полосы движения будут составлять 3,5–4,0 м. Также будет обустроены тротуар, совмещенный с велодорожкой, 2 автобусных остановки, парковочные пространства.

Проектными решениями предполагается резервирование и изъятие земельных участков для государственных нужд общей площадью 2492 м². Под снос пойдет часть гаражного кооператива «Юпитер».