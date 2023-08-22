Жители села Хмельницкое выступили против сноса здания садика ради строительства семейных общежитий

Жители села Хмельницкое выступили против сноса здания бывшего детского сада ради строительства на этом месте жилья для сотрудников агрофирмы «Золотая балка» .

«Садик нам необходим. Он основался ещё в 70-х годах. Это центр. У нас в округе 5 сёл. Раньше было Алсу, Оборонное, Черноречье. Сейчас добавилось Черногорье, там тоже нет детского сада, как и в тех поселениях. И плюс нам говорят, что добавили кусочек Сахарки», — сказала член территориального общественного самоуправления «Хмельницкое» Ольга Науменко, говорится в сюжете «Первого Севастопольского».

По словам жителей села Хмельницкое, последние десятилетия заброшенный детсад «Золотая балка» использовала как временное жилье для сезонных рабочих. 100-120 человек приезжали на виноградники летом и 40-50 зимой.

Ранее по этой территории уже приходил ответ прокурора Севастополя о том, что объект недвижимости может использоваться только в целях развития отрасли образования.

Сами жители собирают подписи и продолжают обращаться в разные инстанции.

«Единственное место в нашем посёлке, чтобы построить детский сад и начальную школу это вот это. Потому что на полях там не построишь, там норм нет. Тут дорога. Тут такой кусочек, поэтому мы добиваемся и будем добиваться до конца», — сообщила Науменко.

Сама гендиректор агрофирмы Елена Костенко рассказала, что здание никак не используется больше 30-ти лет с 1987-го года. Поэтому и решено на этом месте построить служебное жилье для сотрудников «Золотой балки».

Где построить новое жилье выбирали из семи участков «Золотой балки», расположенных рядом с коммунальными сетями. Планируется, что на 40 сотках по адресу Изобильная, 9 появится 100 малосемейных квартир. Сколько это будет зданий и какой этажности решится по итогам общественных обсуждения изменений в Правила землепользования и застройки. Высказать своё мнение можно до 4-го сентября, подав замечания и предложения в департамент архитектуры и градостроительства по адресу улица Рабочая, 5А. В том числе по проекту о переводе земель сельскохозназначения в Балаклавском районе в зону многоэтажной многоквартирной жилой застройки.

Ольга Сурикова