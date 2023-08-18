ВСУ попытались атаковать корабли ЧФ

Накануне, 17 августа, в 22.55, вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать морским безэкипажным катером корабли Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 237 км юго-западнее Севастополя, сообщает Минобороны РФ.

В ходе отражения атаки безэкипажный катер противника уничтожен огнем из бортового вооружения кораблей Черноморского флота – сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного корабля «Василий Быков», не достигнув цели атаки. В настоящий момент корабли продолжают выполнять поставленные задачи.

Ольга Сурикова