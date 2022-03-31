В Языковой балке не планируется смены назначения земель на ИЖС

Проверяйте документы

Пресс-служба правительства Севастополя отреагировала на появляющиеся сообщения в СМИ о начале распродажи участков Языковой балки под индивидуальное жилое строительство. Желающим приобрести там участок порекомендовали тщательно проверять документы.

Указывается, что, согласно информации департамента архитектуры и градостроительства, вид разрешенного использования указанных земель: «для ведения личного крестьянского хозяйства».

«В ближайшее время изменение вида разрешенного использования земель на данном участке не запланировано, заявлений на изменение вида разрешенного использования не поступало. Согласно проекту правил землепользования и застройки, указанный земельный участок отнесен к зоне природно-ландшафтных территорий (Р-5)», — говорится в сообщении пресс-службы.

В связи с этим в ведомстве призвали проверять все документы перед покупкой недвижимости.

Как уже сообщалось, на сайте интернет сервиса Avito появилось объявление о частичной продаже участков в Языковой балке.

Напомним, что компания ООО «Листригоны» начала работы по незаконной добыче грунта в Языковой балке еще в 2019 году и то приостанавливала, то возобновляла их.

Согласно открытым данным, директором ООО «Листригоны» является Скурский Сергей Георгиевич, а учредителем Скурская Галина Ефимовна.

В марте прошлого года суд приостановил земляные работы в Языковой балке в Севастополе. Факты нарушения при проведении в этом районе работ были выявлены еще в 2019 году. С тех пор с переменным успехом ведутся судебные тяжбы за эту территорию.

Однако в январе текущего года члены ТСН «Берег» сообщили журналистам, что грузовики курсируют между скандально известной Языковой балкой и реконструируемым аэропортом «Бельбек».

Тем не менее, 23 марта этого года прокуратура города сообщала, что ведомством утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче полезных ископаемых в Языковой балке, в результате которой причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей.

В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество злоумышленников наложен арест.

Ольга Сурикова