Севастопольских чиновников обяжут декларировать биткоины

Сегодня, 31 марта, правительство Севастополя одобрило проект закона, который потребует от городских чиновников указывать в своих декларациях о доходах наличие в собственности так называемых криптовалют.

«При предоставлении сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного характера будут отражаться сведения о цифровых активах и цифровой волюты», — сообщил заместитель директора департамента безопасности Алексей Краснокутский.

Данные требования к госслужащим появились в связи с принятием в 2020 году федерального закона, которым виртуальная валюта для некоторых сфер правоотношений, включая противодействие коррупции, признана имуществом.

Отметим, что в связи с началом военной спецоперации в России резко возрос интерес к криптовалютам, так как их использование не подпадает под ограничения на вывоз из страны иностранной волюты на сумму свыше $10 тыс.

Сейчас условные биткоины позволяют россиянам использовать криптовалюту для международных переводов без нарушения российского законодательства.

Севастопольские госслужащие должны подать и опубликовать свои декларации до 30 апреля текущего года.

Напомним, прокуратура Гагаринского района выявила отсутствие в декларациях о доходах информации о счетах в банках у родственников и о продаже иномарки у двух руководители медицинских учреждений района.

Дмитрий Островский