Разоренную Языковую балку продают под коттеджи

На сайте интернет сервиса Avito появилось объявление о частичной продаже участков в Языковой балке.

Как сообщается в объявлении продается 2, 2 из 14, 4 гектаров участка с кадастровым номером 91:04:014001:26, находящегося в собственности Скурской Галины Ефимовны, при этом утверждается, что в настоящее время ведутся работы по межеванию участков под строительство ИЖС. Продавец просит 600 тысяч рублей за сотку на этапе межевания и 1, 2 миллиона после проведения данных работ.

Примечательно, что в документах на землю, размещённых в объявлении, четко указано, что земля имеет вид разрешенного использования: «для ведения личного крестьянского хозяйства», что противоречит заявлением о том, что участки могут быть использованы под строительство индивидуальных жилых строений.

Напомним, что компания ООО «Листригоны» начала работы по незаконной добыче грунта в Языковой балке еще в 2019 году и то приостанавливала, то возобновляла их.

Согласно открытым данным, директором ООО «Листригоны» является Скурский Сергей Георгиевич, а учредителем Скурская Галина Ефимовна.

В марте прошлого года суд приостановил земляные работы в Языковой балке в Севастополе. Факты нарушения при проведении в этом районе работ были выявлены еще в 2019 году. С тех пор с переменным успехом ведутся судебные тяжбы за эту территорию.

Однако в январе текущего года члены ТСН «Берег» сообщили журналистам, что грузовики курсируют между скандально известной Языковой балкой и реконструируемым аэропортом «Бельбек».

Тем не менее, 23 марта этого года прокуратура города сообщала, что ведомством утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной добыче полезных ископаемых в Языковой балке, в результате которой причинен ущерб в размере почти 81 млн рублей.

В ходе следствия на объекты недвижимости, транспортные средства, спецтехнику и иное имущество злоумышленников наложен арест.

Дмитрий Островский