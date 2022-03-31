В Севастополе похоронили трех моряков, погибших под Мариуполем

Все трое матросы БДК

В Севастополе 31 марта проводили в последний путь трех моряков с большого десантного корабля «Новочеркасск» 197 бригады десантных кораблей Крымской военно-морской базы Черноморского флота, которые погибли в ходе специальной военной операции под Мариуполем.

Герман Леонидович Гутько — старший матрос. Родился в Севастополе.

Егор Михайлович Толмачев — матрос. Родился в Макеевке Донецкой области.

Дмитрий Александрович Котов — матрос, радиометрист радиотехнической команды боевой части связи. Родился в поселке Азовское Джанкойского района.

«Все трое погибли при выполнении боевых задач обеспечения группировки российских сил, проводящих специальную военную операцию на Мариупольском направлении. Все трое похоронены сегодня в Севастополе.

Соболезную родным и близким. Скорблю. Мы всегда будем помнить наших ребят!» — написла в своем Telegram губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Напомним, ранее сообщалось, что во время спецоперации на Украине погиб выпускник СевГУ Егор Толмачев.

Ольга Сурикова